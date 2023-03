Pinto da Costa: "Sérgio Conceição até final da época? Ele tem contrato até 2024"

Pinto da Costa à saida do Olival

Presidente do FC Porto voltou a evidenciar o desejo de ter Conceição até final do contrato. "Por mim, ficava mais tempo", vincou.

Notícias sobre alegada insatisfação de Sérgio Conceição: "Tem de perguntar a quem as pôs, não a mim nem a ele, porque nenhum de nós falou sobre esse assunto, que não é assunto. Eu soube hoje quando vi os títulos dos jornais. Ele também não sabe de onde veio aquilo, eu também não."

Tudo certo até final da época? "O contrato de Sérgio Conceição é até 2024, ele sabe que é para cumprir e eu quero que ele cumpra."

Sérgio ficou desagradado com declarações? "Por que havia de ficar? Se eu disse que houve investimento e houve, ele nunca disse que não houve... Nunca nas declarações dele ele disse que não houve investimento. Nunca falou disso. Falou do mérito, até numa tentativa de valorizar os jogadores."

Está muito tranquilo, é um bom sinal para os adeptos? "Eu estou sempre tranquilo. Sei lá... Para mim é bom estar tranquilo. Por que não haveria de estar? Porque os jornais querem uma guerra? Ainda não têm categoria para criar uma guerra que me ponha a mim separado do Sérgio Conceição."

Trabalho de Sérgio Conceição está a ser valorizado internamente como ele queria que fosse? "Internamente? Claro que está. O Sérgio Conceição, com toda a justiça, já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no Museu, por indicação minha. Acha que isso não é reconhecer o trabalho? Ele quando se referiu a que não era reconhecido, não era por nós nem por mim em particular. Tem toda a razão em dizer que não é reconhecido pela comunicação social. Só é quando pensam que têm um pretexto para nos dividir. Mas estão enganados. A nossa ligação não é para hoje, nem para o futebol, nem para quando acabar a minha presidência nem a colaboração dele como treinador. É uma ligação de uma amizade que vem desde os 16 anos dele."

Desejo: "Espero que a ligação dele ao FC Porto como treinador também vá muito além de 2024."

Nem chegaram a falar? "[com ironia] Não, fizemos só gestos. Perguntei-lhe o que ele sabia daquilo [informações que davam conta da possível saída], ele disse que não sabia de nada, que não falou para jornal nenhum, eu também não falei. Agora vocês é que têm de descobrir de onde é que aquilo vem."

Vítor Baía e Luís Gonçalves presentes: "Eles estão sempre [no Olival], vocês é que não estão. Eles estão sempre."

Há hipótese de propor a renovação além de 2024? "Já disse que por mim ele ficava até aos 50."

Encontro com Sérgio Conceição com um sorriso nos lábios perante o que tem sido falado? "Foi um bocado [risos]... Acabámos por nos rir. Ele não sabe de onde veio aquilo, eu também não, ele não falou com jornal nenhum, não há nenhum de vocês que diga que falou comigo, porque não falei..."

Não estranha que todos os órgãos de comunicação social digam o mesmo? "Não, não estranho."

Resumo da manhã: "Manhã normal de trabalho. Ele está a treinar, eu estive a conversar com ele, estive a conversar com toda a gente, como faço normalmente quando venho aqui. Tudo normal. O Sérgio Conceição não sabia de nada, eu também não, estivemo-nos a rir disso..."

Garantia final: "Pela minha vontade, Sérgio Conceição ficaria aqui muitos anos. Neste momento tem contrato de mais um ano, até ao fim de 24 fica de certeza, é o contrato que temos."