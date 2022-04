Pinto da Costa: "Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia..."

Declarações de Pinto da Costa à SIC Notícias depois do FC Porto vencer o Sporting, por 1-0, garantindo a final da Taça de Portugal

A arbitragem e Varandas: "Foi uma arbitragem sem casos. Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia para ter motivo. Relações com Sporting? Estão boas, excelentes. Varandas? Não, não conheço. É habitual [haver felicitações] mas com Varandas nunca foi habitual".

Sobre o jogo: "É isso que nós esperamos, é isso pelo que nós lutamos e acho que é isso que nós merecemos. Este jogo foi uma lição do que é a inteligência no futebol, o que é o rigor, o entusiasmo e acho que a nossa vitória é indiscutível. O Sporting não teve uma única oportunidade de golo, esforçou-se, deu o máximo e isso é sempre de realçar. Quer queiram quer não, nós vamos ser campeões, nós vamos estar na final da Taça de Portugal, com o Tondela, a quem desejo boa sorte no campeonato porque a região merece um clube na 1ª divisão".