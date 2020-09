Pinto da Costa: "Se calhar, como o presidente do Benfica deve tantos milhões à banca..."

Presidente do FC Porto falou sobre o apoio de Costa a Vieira e também sobre as relações com a Câmara Municipal.

Apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira: "Não me surpreendeu. Ele sempre o apoiou. Admira-me é que já não estejam lá alguns, se calhar no Banco de Portugal não é permitido. O Governo está sempre a meter tantos milhões no banco que, se calhar, como o presidente do Benfica deve tantos milhões à banca não tem significado".



Relação com a câmara: "As normais, que qualquer clube tem com qualquer presidente da câmara que seja normal. Já tivemos uma anormal com o qual não tivemos qualquer relação. Qualquer jornal e um clube presididos por gente normal, têm relações normais. Quando um clube de Lisboa ganha qualquer prova é recebido na câmara e muito bem, Braga também e muito bem, quando o FC Porto, agora com Rui Moreira e antes com Fernando Gomes, ganha é recebido na câmara, isso é normal. Não é convivência indesejada. Lembro-me de estar numa reunião de presidentes, ainda era o Laporte presidente do Barcelona, ele disse que o FC Porto era único clube que ganhava E não era recebido na câmara. Contou histórias que ia levar os jogadores ao estadio após uma vitória europeia e o alcaide não deixou, quis que fossem primeiro à câmara porque era uma vitória de todos. Senti um bocado de vergonha. Nunca fiz nenhum negócio com a câmara".