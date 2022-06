Pinto da Costa revela proposta por Vitinha e nega contactos por três jogadores

Vitinha, médio do FC Porto

O FC Porto promoveu uma conferência, esta quarta-feira, para assinar a parceria com a Betano, que passa a ser o patrocinador principal na frente das camisolas dos dragões. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu a perguntas sobre a atualidade do clube.

O líder portista garante que o mercado de transferências não o preocupa.

"Mercado? A mim não me cria preocupação nenhuma. A única coisa que posso prometer é que não há nenhum contacto de nenhum clube em relação ao Diogo Costa até hoje, nem ao Taremi e ao Toni Martínez. Houve uma oferta concreta, de um valor considerável, pelo Vitinha que nós não aceitámos e remetemos para a cláusula de rescisão, que é a única maneira de nos levar o jogador", garantiu Pinto da Costa.

