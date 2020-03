Pinto da Costa revela palavras de Artur Soares Dias a Luís Gonçalves

FC Porto aponta três erros graves de arbitragem

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, em entrevista concedida esta segunda-feira ao Porto Canal, falou sobre três lances que considera terem sido graves erros de arbitragem em jogos recentes do FC Porto: penálti por assinalar a Marega (FC Porto-Rio Ave), pisão de William a Zé Luís (FC Porto-Portimonense, quando o resultado ainda era de 0-0) e penálti sobre Corona na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (Académico de Viseu-FC Porto, empate 1-1).

"Estou aqui para me referir a esses factos, mas também para transmitir aos adeptos do FC Porto uma palavra de serenidade. Sei que estão todos indignados, já dizia o presidente Mário Soares que todos temos direito à indignação, mas não podemos ter atitudes impensadas e perder a razão que temos em relação ao que se passou no domingo. Já hoje tive oportunidade de fazer ver ao Conselho de Arbitragem a gravidade do que se passou no FC Porto-Rio Ave, recebi palavras que considero corretas, sensatas e verdadeiras. Vamos analisar o que se passou, mas sobretudo, manter a serenidade, o que não quer dizer que não estejamos atentos, concentrados e mais unidos em defesa dos interesses do FC Porto", começou por dizer o líder máximo do emblema azul e branco.

"Curiosamente nestes três casos foram erros do árbitro e do VAR, não sei qual a maior responsabilidade, se do árbitro ou do VAR. Quero frisar que não ponho em causa a seriedade das pessoas que andam no futebol, caso contrário denuncio. Se não denuncio é porque não duvido. Duvidar é uma coisa, mas não constatar erros grosseiros, crassos e impensáveis como estes, é diferente. O que se passou no FC Porto-Rio Ave, não houve nenhum comentador que não dissesse que era um penálti indiscutível. Um do Record (Marco Ferreira) disse que não era, mas no dia seguinte recuou. Foi tão evidente, que não compreendo como conseguiu não marcar e como Vasco Santos está a ver e não faz nada", continuou, antes de revelar palavras do árbitro Artur Soares Dias, no final do encontro, a Luís Gonçalves.

"Não venho analisar os lances do Benfica, nem venho pedir árbitros estrangeiros, porque quando se faz isso está-se a duvidar da seriedade. Os árbitros estrangeiros também erram e não ia resolver o problema. Como é possível não assinalar, não chamar a atenção do árbitro. Prova incapacidade deste senhor exercer estas funções. O que me preocupa é que não há ninguém que possa dizer que não é penálti. Sei que o Soares Dias, depois de terminar, já ele estava no balneário, abriu a porta, e disse ao Luís Gonçalves: 'Já vi as imagens e não é penálti'. Que imagens é que ele pode ter visto para dizer que não é? Estas? Se ele mesmo vendo considera, não tem condições para arbitrar. Que mostre a imagem que viu, porque é grave".