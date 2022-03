Pinto da Costa retoma a atividade normal e estará na tribuna a apoiar Portugal

Com o fim do isolamento, líder regressa aos gabinetes.

Pinto da Costa cumpriu ontem, domingo, sete dias desde que testou positivo à covid-19 e hoje mesmo retoma a sua atividade normal como presidente do FC Porto. Amanhã, se nada de anormal acontecer até lá, estará na tribuna do Dragão na condição de anfitrião, para apoiar Portugal no decisivo jogo de apuramento para o Mundial, frente à Macedónia no Norte.

Vacinado há muito tempo, inclusive com a dose de reforço, o líder dos dragões, de 84 anos, passou a última semana em casa, em isolamento, mas sem sintomas associados ao vírus. Por isso, nem sequer necessita de efetuar um novo teste para voltar ao trabalho, conforme as regras estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde.

Pinto da Costa esteve no Estádio do Bessa, no domingo passado (dia 20), para assistir ao triunfo (1-0) sobre o Boavista, tendo posteriormente feito um teste de rotina que acusou positivo. Recorde-se que Taremi falhou o dérbi pelo mesmo motivo e que no dia seguinte foi Pepe a ser afastado da Seleção também por causa da covid-19. O central falhou o encontro com a Turquia, a que Pinto da Costa teve de assistir em casa, mas ontem já treinou e, tudo indica, será titular na decisão de amanhã. Além do capitão, o presidente portista também poderá ver em ação Diogo Costa, Otávio e Vitinha, se forem opção de Fernando Santos.