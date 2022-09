Pinto da Costa responde a Vieira: "Nunca disse isso e é fácil demonstrá-lo"

Presidente do FC Porto falou aos jornalistas à margem da cerimónia em que recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

Pinto da Costa, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia em que recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto, reagiu à afirmação do antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, no livro "A verdade de Vieira", no qual o ex-dirigente do emblema encarnado conta que o presidente do FC Porto lhe disse: "Garanto-te que no Porto nunca eras detido".

"[afirmação de Luís Filipe Vieira] Não é verdadeira. Nunca poderia dizer isso, a justiça não funciona por cidades nem regiões, portanto é óbvio que nunca disse isso e é fácil demonstrá-lo", afirmou o líder máximo do emblema azul e branco quando questionado sobre o tema.