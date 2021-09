Pinto da Costa: "Regresso do público? Só a DGS poderá explicar o que não tem explicação"

Líder portista visou, em dia de mais um ano de vida do FC Porto, "os inteligentes invisíveis" que estipularam as regras de controlo da pandemia aplicadas no futebol

À margem de comemorações do 128.º aniversário do FC Porto, o presidente Pinto da Costa, reiterou, quando questionado sobre o regresso do público aos estádios, as críticas à Direção-Geral da Saúde (DGS) pelo, tido como inconcebível, impedimento da presença de adeptos nas bancadas durante vários meses a fio.

"Houve momentos incompreensíveis. Só a DGS poderá explicar o que não tem explicação. Víamos touradas e espetáculos com gente e o futebol, ao ar livre, não podia ter ninguém. Foram os inteligentes invisíveis que determinaram. Felizmente, parece que já é passado e é bom, num dia em que vamos ter público na Champions League, mostrar o que foi esta bela exposição", afirmou o dirigente, ao Porto Canal, aludindo à exposição "Os Invisíveis", disponível para visita no museu do clube.

Esta não é a primeira vez que Pinto da Costa visa, criticamente, a DGS pela forma como geriu a (não) presença de público em estádios do futebol, face à pandemia de covid-19, tendo-o feito em várias ocasiões em 2020 e ainda neste ano.

Pinto da Costa liderou, na manhã desta segunda-feira, junto ao Dragão, comemorações do 128.º aniversário do FC Porto, que incluíram o hastear da bandeira portista. À tarde, o presidente portista assistiu ao embate entre FC Porto e Liverpool, da Youth League.