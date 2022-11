Pinto da Costa recorda: "Para lhe arrancar cinco escudos era um problema..."

Declarações de Pinto da Costa, que esta sexta-feira encerrou o primeiro dia do Thinking Football Summit

Luvas e cinco escudos: "Fazia parte da secção de hóquei em patins. Em 62, há 60 anos, a maioria ainda não era vivo. E o clube atravessava uma crise tremenda. O presidente era Nascimento Cordeiro, que tinha uma empresa de eletricidade e que fez a primeira iluminação das Antas. Para lhe arrancar cinco escudos era um problema. Naquele tempo os jogadores jogavam com luvas rotas e tinham de por adesivos para não romper os dedos. Eu ia ver os treinos e via aquilo. Fui à sede falar com ele, levei as luvas rasgadas, rasguei mais um bocadinho para impressionar e disse 'presidente isto não pode ser'. E autorizou comprar cinco pares. 'E eu perguntei: 'e os suplentes?' E ele disse para trocarem com os que saíssem saírem. Eram dificuldades tremendas."

Paixão pelo FC Porto: "No dia em que não sentir paixão pelo que faço terminarei a carreira. Quem abraça uma causa e assume os destinos do FC Porto e não tem paixão, ao fim de 24 horas vai embora. Eu mantenho a paixão e a ambição para o clube ter êxito".