Pinto da Costa recorda: "Ó Reinaldo, se me quiserem matar, não é por você estar a olhar…"

Pinto da Costa, em declarações à Dragões, a propósito da fotobiografia "Largos Anos têm 14 600 Dias"

Pinto da Costa, entrevistado pela Dragões, publicação impressa e online do FC Porto, recordou a longa relação que manteve com Reinado Teles, antigo dirigente do clube, falecido a 25 de novembro de 2020.

"O Reinaldo Teles era um irmão que eu conheci no futebol. Conheci-o como praticante de boxe - fui diretor do boxe nos anos 60 - e ele era um bom praticante. Tinha um feitio especial. Toda a gente achava que ele era um boxeur, mas era a pessoa mais pacífica que eu conheci. Agora, quando se irritava, cuidado... ", afirmou.

"Gostava muito do Reinaldo, era como um irmão para mim, e sentia uma coisa fantástica nele: podia estar a 50 metros dele e sentia que se olhasse para ele, ele estava sempre com os olhos em mim. Ele tinha uma preocupação permanente em relação a mim. Ele tinha uma preocupação permanente em relação a mim e muitas vezes disse-lhe:'Ó Reinaldo, se me quiserem matar, não é por você estar a olhar...'. Mas ele tinha a preocupação tremenda de estar sempre a olhar e a ver aonde é que eu ia. Era um irmão para mim, foi uma perda enorme. E foi talvez, se não o maior, o mais dedicado dirigente que o FC Porto teve", concluiu.