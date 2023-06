Pinto da Costa recorda Mourinho: "Do Maniche, vou fazer um craque"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, no encerramento do Dia do Clube, no Estádio do Dragão

Memórias de Sevilha: "Hoje estamos aqui para falar de Sevilha 2003. Acho que isso deve ser o foco principal das minhas palavras e, sobre isso, disse aqui muita coisa verdadeira. O que nos levou a essa vitória e que quero sintetizar antes de contar alguns episódios. Só vencemos porque acreditámos. E sempre que acreditamos, nós vencemos. E eu continuo a acreditar."

As contratações: "Esse ano teve curiosidades que, se calhar, os próprios visados não sabem. A 29 de dezembro de 2001, o José Mourinho assinou contrato às 4 da manhã em minha casa. Era para vir na época seguinte, mas as coisas precipitaram-se e veio antes. Quando depois de pensarmos tudo aquilo, começámos logo a pensar na época seguinte e eu disse que tinha três jogadores contratados. O Paulo Ferreira, o Pedro Emanuel e o Maniche, que jogava na Benfica B, quando jogava... E ele diz-me: ótimas aquisições. Do Maniche vou fazer um craque. Sábias palavras de quem te conhecia bem."

Os assessores do primeiro-ministro: "Outro episódio interessante, em relação ao acreditar, foi que eu acreditei sempre que íamos ganhar a Taça UEFA. Depois do célebre jogo em Atenas, com o Panathinaikos, acreditei. Quando saiu a Lázio, que ninguém queria, eu disse, 'Mourinho, é o melhor possível. Vamos ganhar e eu vou poder ver o Papa, de que gostava muito'. Quando jogámos cá, convidei o primeiro-ministro Durão Barroso para ir ao jogo. Disse que sim. Tive uns problemas com a então presidente da Câmara [Rui Rio] que não queria que ele viesse, mas ele veio. De manhã recebo telefonema dele: 'Pinto da Costa, estou aqui num dilema... Os meus assessores acham que não devo ir. E eu perguntei: Porquê, são mouros? [risos] Era a pensar que seriam de África... E ele disse que não. Disse que achavam que o FC Porto ganhava sempre , que achavam que não ia ganhar e que ia ficar marcado por dar azar. Eu disse que me responsabilizava, que íamos ganhar. Sofremos um golo aos 7', eu disse para ter calma. Quando o Maniche fez o empate, ele deu um salto maior que eu".

Acreditar: "Como vocês acreditavam, nós acreditávamos. O Mourinho disse que íamos ser campeões no ano seguinte e fomos. O que é preciso é acreditar. No jogo de Sevilha, todos acreditámos. Quando se acredita e estamos todos juntos, é difícil não vencermos. É a grande lição de Sevilha de 2003. Como os que aqui estão, como o Deco, o Baía, o Alenichev... Quando se acredita, ganha-se. Num momento de união, o que é importante é que continuemos a acreditar. E eu acredito. Se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer."

Sendo ou não presidente: "Palavras finais para os organizadores deste evento. Há dias, dizia que os organizadores são das pessoas que eu conheço do FC Porto que mais amam o clube, que não querem nada do FC Porto que não seja servirem e serem importantes para o sucesso do FC Porto. Muito grato pelo vosso trabalho e que continuem com as vossas iniciativas, que eu podendo, sendo ou não presidente, estarei cá até aos últimos dias. Grande abraço e muito obrigado a todos."