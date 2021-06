Pinto da Costa recorda inauguração da Casa do FC Porto de Lisboa: "Era um sonho antigo"

O oitavo episódio da série "Ironias do Destino" fala sobre a inauguração da casa do FC Porto de Lisboa, no ano de 1989.

Inauguração dos "Dragões de Lisboa" em 1989: "Um facto importante, pus muito de mim nesse assunto porque era uma aspiração dos portistas de Lisboa. Era um sonho antigo ter uma casa mas que fosse propriedade do FC Porto. Conseguimos aquele andar, um piso no qual estamos ainda hoje. Não é alugado, foi comprado pelo clube. Os portistas de Lisboa queriam ter uma casa própria. Não vejo a nossa delegação em Lisboa como uma simples casa ou delegação, vejo aquilo como uma embaixada do FC Porto em Lisboa, tem um significado especial, é a presença do clube em Lisboa. Quem entra em Lisboa tem de levar com aquilo, com o nome do FC Porto, com os títulos e, felizmente, temos tido à frente dessa embaixada gente capaz que mantém bem viva a chama do FC Porto. Tenho um carinho especial por essa casa e por todas as embaixadas que tivemos. A primeira casa do FC Porto que existiu em Lisboa foi na presidência de Afonso Pinto de Magalhães. Eu era diretor das atividades amadoras e tive a felicidade de o acompanhar nessa inauguração. Sinto-me realmente ligado às casas do FC Porto desde o primeiro dia. Aproveito esta oportunidade para homenagear todos os que desde então, em períodos mais fáceis e mais difíceis, mantiveram o nome do FC Porto bem alto, com muita honra e dignidade, estiveram sempre presentes em todos os momentos."

FC Porto além Invicta: "Felizmente temos delegações e casas desde o alto Minho até ao Algarve e Ilhas. O FC Porto, sendo um clube universal, tem uma dimensão que toca e preenche todos os pontos do país. Naturalmente, temos muita honra nas nossas origens, temos uma identidade que não queremos perder. Temos noção disso e muitas das pessoas que nos atacam fazem-no porque também têm essa noção. Temos a convicção de que o FC Porto é muito importante para a afirmação do norte e para que o norte não seja subalternizado, como é constantemente em todas as situações. Orgulhamo-nos muito das nossas casas e da nossa embaixada em Lisboa."

Sente-se embaixador do norte: "Não, não, isso não. Sinto-me presidente do FC Porto e o clube já é tão grande que tem de ter embaixadores próprios em cada sítio. Eu só o presidente do FC Porto, com muita honra e orgulho, há 39 anos, um recorde mundial. É curioso que, quando fomos a Turim, o presidente da Juventus sabia quantos anos eu tinha de presidente e perguntou-me quantos títulos tinha: respondi que não sabia, mas ele sabia. Fico admirado."

As voltas de Sevilha: "Ainda há pouco tempo comentava com o Sérgio Conceição, quando fomos a Sevilha, que era impensável, em 2003, quando ganhámos a Taça UEFA, que voltaria a estar lá 18 anos depois, mas é o destino, a ironia do destino."