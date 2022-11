Pinto da Costa recorda frase de Conceição e fala em dois objetivos

Pinto da Costa assina mais uma Página do Presidente na publicação do FC Porto, Dragões, e aproveita a pausa no campeonato para um balanço raro

Pinto da Costa, que começa por assinalar em "pela primeira vez em 40 anos na liderança do FC Porto, a época de futebol é interrompida durante um mês para a disputa de uma grande competição de seleções", aproveita a pausa competitiva para fazer um primeiro balanço da época da equipa principal de futebol.

"Por um lado, como não ganhámos todos os jogos que disputámos até agora, não estamos completamente satisfeitos. O nosso treinador Sérgio Conceição diz muitas vezes que a equipa pretende alcançar um estado de perfeição que nunca se atinge, mas ter essa ambição é o primeiro passo para chegarmos muito longe. Acredito que é com esse espírito que vamos conseguir enfrentar todas as adversidades e conquistar no campo a posição que desejamos muito ocupar no final do campeonato", pode ler-se na Página do Presidente, que assina na Dragões.

"Por outro lado, tenho de destacar que já alcançámos dois objetivos - a conquista da Supertaça e a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões - e mantemos em aberto a aspiração de vencer todas as provas nacionais. É muito positivo que cheguemos a esta altura com o museu mais recheado e com a perspetiva de o vir a enriquecer ainda mais nos próximos meses", acrescenta.

Pinto da Costa não deixou de destacar o desempenho do FC Porto na Liga ds Campeões, recordando um trajeto que começou com duas derrotas: "Não posso deixar de sublinhar a importância do nosso desempenho europeu. A Liga dos Campeões não é só a melhor competição de clubes do mundo, é também a mais difícil. Depois dos dois primeiros jogos, tínhamos zero pontos e muito poucos acreditavam que seria possível o que aconteceu a seguir. Com uma série de quatro vitórias consecutivas, todas elas claras e indiscutíveis, alcançámos não só a qualificação, mas também o primeiro lugar do grupo. Isto só é possível porque temos uma grande equipa. Uma equipa de campeões, que já demonstrou que tem valor para superar os desafios mais difíceis".