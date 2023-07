Pinto da Costa recebeu campeões de bilhar: "Não me canso de ver aquela final..."

Equipa portista, que se sagrou campeã da Europa, foi ao Museu entregar os troféus conquistados esta época.

Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu os vencedores de Supertaça, Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Europa de Clubes de três tabelas no Museu FC Porto, na quarta-feira, enaltecendo a "demonstração de vontade, garra e de verdadeiro espírito de dragão". E revelou que não se cansa de assistir à final da Taça da Europa.

"Ao ver aqueles penáltis, parecia que estava a ver uma final de futebol, mas quero enaltecer o trabalho da secção, na pessoa do senhor Alípio Jorge, que há muitos e muitos anos é o líder deste projeto de sucesso. Além dele, há outras pessoas que trabalham diariamente com ele por amor ao FC Porto e ao bilhar. Naturalmente, os principais obreiros foram os quatro magníficos que disputaram a Taça da Europa de Clubes. Foi uma desmonstração de classe e do valor que cada um tem individualmente. Os nossos jogadores estrangeiros, que para nós são portuenses, o Dick Jaspers e o Torbjörn Blomdahl, têm a categoria que têm, mas fico muito feliz porque foram os dois portugueses (Rui Manuel Costa e José Miguel Soares) que foram decisivos na nossa vitória. Além de felicitar os dois presentes e os dois ausentes, quero dizer sobretudo que, para mim, tão importante como esta vitória, foi a demonstração de vontade, de garra e de verdadeiro espírito de Dragão que todos mostraram na final. É um incentivo para voltarmos aqui, pois do bilhar toda a gente gosta. Nem toda a gente vai, mas toda a gente gosta", adiantou.

"Devo confessar, porque o Porto Canal passou o jogo à noite, que estive a vê-lo outra vez. E não é que mesmo sabendo o resultado estava nervoso? Não me canso de ver aquela final, pois além do troféu que representa que somos campeões da Europa, nunca vou esquecer aquela demonstração de amor ao FC Porto. Muitos parabéns e muitas felicidades. Esperamos continuar a festejar muitas vitórias", finalizou, em declarações declarações reproduzidas no site dos azuis e brancos.

Também Alípio Jorge Fernandes, responsável pela secção, falou da equipa que ganhou "tudo o que havia para ganhar, com rigor e paixão".