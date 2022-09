Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recebe esta quarta-feira, na sede da Associação de Futebol do Porto, o prémio "Ouro e Mérito"

Este prémio tem como objetivo reconhecer o trabalho de excelência de uma personalidade no seio da família da Associação de Futebol do Porto, presidida por José Manuel Neves.

A cerimónia contou com a presença dos outros elementos da SAD do FC Porto, sendo ainda de destacar que Pedro Proença, presidente da Liga; e José Couceiro, vice-presidente da FPF juntaram-se à cerimónia. Os autarcas Eduardo Vítor Rodrigues (Vila Nova de Gaia), Marco Martins (Gondomar) e Luísa Salgueiro (Matosinhos) também marcaram presença.

"Antes de iniciar a minha curta intervenção, quero felicitar o FC Porto pelos 129 anos que hoje completa. Quero, na pessoa do senhor presidente da AG, doutor José Lourenço Pinto, dar um abraço caloroso a toda a família portista, em meu nome pessoal e em nome da AF Porto. Quero ainda, em nome do presidente Pinto da Costa, cumprimentar toda a estrutura diretiva do clube, seja a SAD, seja a sua Direção. Ao senhor presidente agradeço o facto de estar nesta casa, que também é sua", disse José Manuel Neves, NEVES, presidente da AF Porto, no primeiro discurso da noite.