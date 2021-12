Pinto da Costa: "Que o Dragão empurre a Seleção para a vitória..."

Presidente do FC Porto reagiu ao site do clube à escolha do estádio portista como palco do play-off para o Mundial'2022.

O anúncio da escolha do Estádio do Dragão como palco dos jogos do play-off para o Mundial'2022 que envolvem a Seleção Nacional, em março do próximo ano, foi recebido com satisfação por Pinto da Costa. O presidente do FC Porto, que há um mês, em entrevista à "Notícias Magazine", havia contestado o epíteto de "talismã" atribuído ao Estádio da Luz (Benfica), reagiu ao anúncio da Federação Portuguesa de Futebol numa breve nota no site do clube.

"É com prazer e total apoio que o FC Porto cede o Estádio do Dragão para os jogos de play-off de acesso ao Mundial do Catar. Que o Dragão empurre a seleção para a vitória, como fez na conquista da Liga das Nações", referiu Pinto da Costa, numa alusão ao troféu conquistado pela equipa das "Quinas" em 2019, após triunfos frente à Suíça (3-1) e aos Países Baixos (1-0), respetivamente.

Portugal, recorde-se, defronta a Turquia a 23 de março e, se vencer, avança para a final do caminho C dos play-offs, enfrentando, três dias depois, o vencedor do confronto entre a Itália e a Macedónia do Norte.