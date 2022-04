Pinto da Costa quando soube da possibilidade de contratar Moutinho: "A que horas chega?"

Antero Henrique, antigo dirigente e administrador do FC Porto, deixou uma mensagem a Pinto da Costa a respeito dos 40 anos de presidência do líder portista.

Primeiro contacto e inspiração: "Comecei a trabalhar no FC Porto em 1990, conheci o presidente fruto da minha vida profissional. O primeiro contacto de que me recordo foi quando lhe apresentei uma maquete da revista Dragões. Com a forma como inspira, a forma como gere, a forma como exige de cada uma das pessoas que com ele diariamente trabalho. No plano pessoal, diria que o sentido de humor refinadíssimo e a sua memória imbatível são as duas grandes características. A ambição singular aliada à sua causa e à missão da sua vida e à de milhões de portistas foram e serão sempre a minha grande fonte de inspiração."

A contratação de João Moutinho e a forma de estar: "Fizemos um passeio e eu disse-lhe: "Presidente, sabe que eu não gosto de falar-lhe de assuntos desta importância que não estão bem encaminhados, mas neste caso acho que temos fortes possibilidades de concretizar. O presidente terá de fazer a sua análise, mas temos fortes possibilidades de contratar o Moutinho para a próxima temporada." O presidente parou, olhou para mim e disse: "A que horas chega, Antero?" Nunca, mas nunca tive uma reunião importante cedo que o senhor presidente não acompanhasse, pessoalmente ou à distância. Nunca. Isto é revelador da sua forma de viver e estar no FC Porto, de ser FC Porto."