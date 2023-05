Pinto da Costa: "Quando já nos davam como mortos, derrotámos os favoritos"

Pinto da Costa volta a assinar um texto de opinião na publicação Dragões e desta feita aborda a conquista do título de campeão da Europa pela equipa de hóquei em patins. Mas, sem deixar de fazer paralelismos com o restante clube azul e branco

"A nossa equipa de hóquei em patins demonstrou bem, nas últimas semanas, quais são os valores e a identidade do FC Porto", assim começa Pinto da Costa, que esta quinta-feira volta a assinar um texto de opinião na publicação Dragões. E desta feita aborda a conquista do título de campeão da Europa pela equipa de hóquei em patins.

"Na temporada passada, com estes dirigentes, treinadores e jogadores, ganhámos tudo o que podíamos ganhar e fomos, até, campeões do mundo. Esta época, à primeira vista, não estava a correr tão bem. Não terminámos a primeira fase do campeonato na posição que ambicionávamos e não conseguimos conquistar a Taça de Portugal. Ainda assim, isso nunca colocou em causa a confiança do clube numa secção exemplar. Por isso, quando já nos davam como mortos, derrotámos os favoritos Benfica e Barcelona e disputámos a final da Liga dos Campeões com o Valongo. 33 anos depois, somos de novo campeões europeus", refere ainda o dirigente máximo do FC Porto.

O assunto do texto é o hóquei em patins, mas Pinto da Costa usa-o como exemplo: "Quando se tem confiança nas pessoas que se escolhe e se trabalha com seriedade não se desiste ao primeiro ou segundo obstáculo que aparece pelo caminho. No FC Porto é assim no hóquei e em todos os setores da vida do clube. [...] Que isto aconteça numa secção que comecei a servir há mais de 60 anos, numa altura em que também no hóquei os clubes de Lisboa açambarcavam tudo, só torna tudo mais especial para mim", conclui.