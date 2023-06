Pinto da Costa promete voltar à Casa do FC Porto de Viseu daqui a um ano: "Se tudo correr bem..."

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à margem da inauguração da Casa do FC Porto de Viseu, este sábado.

Discurso inicial: "Gostava de vos ver no meu lugar depois de sentir este apoio, carinho e amizade. Vou tentar ser breve e deixar falar o coração, que é sempre como eu falo. Não trago nada escrito, mas trago no coração o que sinto. Não trago nada escrito, mas trago no coração o que sinto. Primeiras palavras são para todos vós que vieram transmitir este entusiasmo e fervor clubista, desde as crianças, agradecer a lição de portismo que nos deram a todos. Quero dirigir-me a André Valente [presidente da Casa do FC Porto de Viseu]: o sonho comanda a vida e o sonho de André Valente foi chegarmos a este dia. Teve de lutar muito, formar uma equipa que o ajudasse, porque sozinho ninguém faz nada, a não ser disparates. Chegou a este dia com uma festa lindíssima. Desde que aqui cheguei que senti o bafo do dragão, um sentimento comum de estima de uns pelos outros. Aquele sentimento de tem de existir entre todos no nosso FC Porto. E da parte do presidente da Câmara, que nem é do nosso clube, senti uma admiração pelo FC Porto que muito me envaideceu. Um agradecimento para ele, mesmo não estando cá."

Assumir a responsabilidade: "É difícil chegar aqui, mas a responsabilidade é maior a partir de hoje. Não é uma simples casa para se jogar cartas e beber um copo, mas onde as crianças vão habituar-se a sentir e viver o que é o FC Porto. Tem a obrigação de reunir os jovens num sítio saudável e não procurem outros locais que não os ajudam nada na vida. Se tudo correr bem, como tem de correr, se Deus me der vida e saúde, de hoje a um ano estarei aqui para comemorar o primeiro aniversário. Quando há baixas, é difícil estar dentro do barco. Mas no FC Porto não há ratos, ninguém foge e estaremos sempre todos unidos. Eu, como presidente, estarei sempre à frente do leme, assumindo todas as responsabilidades, durante todo o meu tempo e com a colaboração dos meus diretores e administradores, para que vos possamos dar alegrias. Há pelo país fora gente que, longe do Porto, vive intensamente o clube. Quando vencemos, há festejos em todas as terras do país. Essas pessoas são mais felizes quando o FC Porto conquista mais um título. Nessa altura são mais felizes do que aqueles que têm tudo e a quem não falta nada. Vou terminar, sem distinção, a todos, sintam-se envolvidos num grande abraço, como se eu tivesse asas de dragão."