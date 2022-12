Madjer não esconde a admiração que tem pelo presidente e deixa uma sugestão para uma homenagem no futuro.

Madjer nunca escondeu a admiração que tem por Pinto da Costa, o presidente que o foi contratar ao modesto RFC Paris - estava cedido ao Tours -, no verão de 1985. O argelino fez 74 golos em 147 jogos [média superior a 0,5 por partida] e ajudou o FC Porto a mostrar-se ao Mundo com as primeiras conquistas internacionais.