Pinto da Costa: "Por que não foram à Casa do Benfica de Paredes, Setúbal, Olhão?"

Declarações de Pinto da Costa, que recebeu esta quarta-feira o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

Um motivo de orgulho: "Fala-se e sabem todos da campanha constante que fazem contra mim. O que é para mim um orgulho, porque quando deixarem de a fazer, é porque pensam que já não posso fazer nada em prol do FC Porto. Alguns cometem erros, outros caem no ridículo, mas é a vida."

Bem-disposto com sondagem: "Há dias diverti-me muito, porque um jornal, para provar que os sócios do FC Porto já não me queriam presidente, foi fazer uma sondagem ao Alentejo. Mas que ingenuidade. Mas por que não foram à Casa do Benfica de Paredes, de Setúbal, Olhão? Com certeza que cem por cento achavam que estava a mais no FC Porto."

Continuar no FC Porto enquanto sentir apoio: "Enquanto sentir, não o apoio da comunicação social, não os interesses de quem for, mas a confiança dos sócios do FC Porto em 15 atos eleitorais, continuarei no meu posto, a liderar o FC Porto, com a confiança dos associados e com a ajuda da Direção do FC Porto."