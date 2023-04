Pinto da Costa: "Pepe não será a última renovação, estou convencido"

Declarações de Pinto da Costa na cerimónia de renovação de Pepe

Pepe, o melhor central de sempre do FC Porto? "Sim."

Renovou recentemente contrato com Toni Martínez. Disse que não seria a última. Pode repetir? "Não será a última. Estou convencido de que não será a última."

Momento do Pepe que o defina: "Vinha-me à cabeça a vida dele, do primeiro ao último momento. Porque todos os momentos são iguais a ele mesmo. Com caráter, dando o máximo, com toda a lealdade, com o exemplo que á toda a gente. Definir um momento do Pepe é impossível. Um momento mau, teria de pensar e eventualmente arranjaria. Momento alto são todos."

Pepe é dentro de campo a figura maior do FC Porto? "O Pepe é uma figura maior na história do FC Porto. Quando digo figura maior, não posso dizer que é número 1, 2 ou 3, isso não existe. Há grandes nomes de jogadores, que ficam na história. E há os que ficam na história do FC Porto. O Pepe é um eles. Há muitos, vejo futebol há quase 80 anos e vi sempre jogadores que ficaram na história do FC Porto. O Pepe é um deles."