Pinto da Costa e a recandidatura? "Era sinal que não tinha muito mais coisas que me preocupassem"

Presidente do FC Porto ainda não pensa nas eleições de 2024

As críticas de Frederico Varandas, presidente do Sporting, mereceram, da parte de Pinto da Costa, um reparo pela forma como foram feitas. Quanto às eleições do FC Porto agendadas para 2024, ainda não estão no pensamento do líder dos dragões.

Críticas de Frederico Varandas na final da Taça da Liga: "Não vi. A única coisa que me chocou foi ele ter uma sala para a Imprensa e ter chamado alguns jornalistas para a garagem dizer o que disse sem direito a perguntas. A ele, nada fica mal. Mas aos jornalistas que vão atrás de um presidente para falar na garagem e não podem fazer uma pergunta fica mal."

Recandidatura à presidência do FC Porto: "Gostava de poder pensar nisso, porque era sinal que não tinha muito mais coisas que me preocupassem mais do que isso durante este tempo que ainda tenho no meu mandato. Quando tiver resolvido todos os problemas, vou pensar nisso. Agora, o Dr. Rui Moreira dizer que não é [candidato à presidência do clube], não sei o que é que isso é notícia. Qualquer pessoa que vá a passar, ou a algum dos senhores, se for sócio do FC Porto há 20 anos - não digam, porque podem ser despedidos -, pode ser candidato. Agora, notícia é dizer que é candidato. Dizer que não é, não é notícia. Olhe, vou-lhe dizer: não sou candidato a primeiro-ministro. Isto é notícia para vocês. Agora, se dissesse que era candidato a primeiro-ministro, já era notícia e vocês ficavam preocupados, porque era sinal que estava maluco".