Pinto da Costa: "Parece que não aprenderam nada com épocas bem recentes..."

Presidente do FC Porto faz um balanço do arranque de temporada, aborda a formação e deixa uma palavra às modalidades no editorial da revista Dragões.

Pinto da Costa utilizou o editorial da revista Dragões de outubro para fazer um balanço do que já se jogou de campeonato e destacou o equilíbrio traduzido pela classificação no que toca aos três crónicos candidatos ao título. O presidente do FC Porto aponta que "já havia quem ditasse sentenças quase definitivas", aproveitando para recordar épocas anteriores.

"A segunda paragem da temporada para encontros das seleções nacionais - que é a segunda de três que há em apenas três meses, numa fase da época em que os jogadores mais parecem das seleções e pontualmente emprestados aos clubes - permite efetuar um pequeno balanço do pouco que se jogou até aqui. A nota de destaque é o equilíbrio. No campeonato, os três primeiros classificados são os três crónicos candidatos ao título e estão separados por apenas um ponto. Este é um facto evidente - basta consultar a tabela classificativa para constatá-lo -, mas talvez seja surpreendente para alguns dos mais distraídos. É que apesar de ainda nem um quarto da liga ter sido disputada, já havia quem ditasse sentenças quase definitivas no que ao título diz respeito. Parece que não aprenderam nada com o que se passou em épocas bem recentes", surge escrito.

O texto de Pinto da Costa prossegue com mais algumas "farpas", agora no que toca à aposta na formação. "Provavelmente, a maioria desses especialistas que já quiseram decretar o afastamento precoce do FC Porto da luta pelo campeonato são os mesmos que passam a vida a criticar a qualidade da nossa formação e a inferiorizá-la face às dos outros clubes. Também a esse nível têm de lidar com a frustração do confronto com a realidade. Como já tem acontecido em épocas anteriores, o nosso treinador continua a apostar em atletas que formámos na Constituição e no Olival e que têm correspondido às melhores expectativas. O Diogo Costa, o João Mário, o Vitinha, o Bruno Costa, o Fábio Vieira e o Francisco Conceição integram o plantel principal por mérito próprio, não são nem mais nem menos do que os outros, mas enchem-nos de orgulho por serem testemunhos vivos da qualidade com que se trabalha neste clube", vinca o líder os Dragões.

A finalizar, destaque para as modalidades do FC Porto e o bom arranque de temporada. "E não é só no futebol que se trabalha bem. O início de temporada das equipas de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol feminino tem sido entusiasmante, já permitiu enriquecer o nosso museu com mais duas supertaças (andebol e voleibol) e já contribuiu para o reforço do prestígio internacional do clube através de grandes resultados nas competições europeias (andebol e basquetebol). Além disso, no bilhar às três tabelas, em mais uma magnífica prova organizada na nossa academia, foi conquistado mais um título nacional. É uma época que começa à Porto e que me faz acreditar que terá um fim ainda melhor do que o princípio", rematou.