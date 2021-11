Pinto da Costa para Fábio Vieira: "Hás de ser uma referência do FC Porto"

Declarações do presidente portista, no dia em que o médio renovou até 2025

Renovação: "É para mim muito gratificante ver mais um jovem nascido no FC Porto renovar o contrato. O Fábio tem um talento, uma enorme vontade e tem tudo para triunfar e a felicidade de estar num clube que gosta, num clube que gosta muito dele e de ter um treinador que sabe potenciar os jovens de talento. Por isso, só te quero dizer: aproveita esta oportunidade. Hás de ser uma referência do FC Porto, com muito trabalho, paciência e determinação. Estou satisfeito e orgulhoso por este ano que estamos aqui a celebrar hoje."

Manter os talentos: É muito importante, porque ainda estão numa fase de valorização, têm muito a dar ao clube e se todos os profissionais sentem a camisola que envergam, é perfeitamente compreensível que os que nascem aqui tenham um carinho especial pelo FC Porto e todos nós, inclusive os sócios, se revejam muito naqueles que são fruto do FC Porto e vestiram sempre esta camisola."

Futuro está garantido: "Todos os talentos que nasceram no FC Porto estão a ser muito bem aproveitados pelo nosso treinador. Tenho a certeza que vão continuar a crescer e vão ser gente muito grande e grandes jogadores a nível nacional e internacional."