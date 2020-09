Presidente do FC Porto volta a deixar críticas à ausência de adeptos nos estádios.

Pinto da Costa voltou esta quarta-feira a deixar críticas ao facto de não haver público nos estádios, mostrando-se surpreso com a decisão no que toca aos jogos da seleção portuguesa com Espanha e Suécia.

"O futebol sem público é quase uma omeleta sem ovos. Mas parece que isso é possível. Quando as pessoas não têm a compreensão do que é o futebol, não têm a sensibilidade do que o povo precisa e gosta e estão realmente metidas em gabinetes... Quando não fazem a mínima noção das responsabilidades que têm e do que estão a fazer é óbvio que pode acontecer tudo pior. Tudo isto faz-me crer cada vez mais que é uma perseguição, não é só ingenuidade e estupidez, é uma perseguição aos clubes. E basta ver que por exemplo que hoje tivemos a notícia de que jogos da Seleção Nacional, que são da Federação, e em Lisboa, esses já vão ter público. Isto é absolutamente incompreensível", disse, em declarações à Liga.

"Há três dias jogámos todos os jogos nos mesmos estádios, com as mesmas pessoas, não pode haver ninguém, mas para jogar a Seleção, que é da Federação, já podem assistir. Isto é lamentável", vincou.