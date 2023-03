Pinto da Costa: "Os do costume talvez não saibam que estamos vivos e vamos continuar a lutar..."

Palavras de Pinto da Costa, em mais um editorial da revista "Dragões".

Pinto da Costa, em mais um editorial da revista "Dragões", comentou a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, diante do Inter, após o empate 0-0 na segunda mão dos oitavos de final (e a derrota por 1-0 no primeiro jogo).

O presidente do FC Porto destaca o percurso da formação orientada por Sérgio Conceição, afirmando que "querem transformar num fracasso desportivo uma caminhada europeia" em que a equipa venceu o respetivo grupo.

"Não surpreende. São os mesmos que fazem de conta que se esquecem de que somos os campeões em título dos quatro troféus nacionais. E que talvez não saibam que estamos vivos e vamos continuar a lutar por tudo aquilo que pudermos alcançar", diz ainda o líder dos "dragões".

Confira as palavras de Pinto da Costa, na íntegra:

"Nesta temporada começámos a caminhada na Liga dos Campeões com duas derrotas. Depois desses jogos, poucos acreditavam que pudéssemos atingir o objetivo da qualificação e já tínhamos sido condenados ao fracasso por quase toda a imprensa. Afinal, conseguimos ganhar os quatro jogos seguintes e ficámos no primeiro lugar de um grupo em que, entre quatro equipas, tínhamos o terceiro pior orçamento.

Chegámos aos oitavos de final, que são sempre a nossa prioridade, e batemo-nos de igual para igual com o Inter de Milão, que tem um plantel teoricamente muito mais valioso. Criámos oportunidades suficientes para ganhar em Itália e no Dragão, mas não tivemos sequer uma pontinha de felicidade. Ficámos frustrados porque estamos habituados a lutar contra as probabilidades e a superar todas as expectativas.

Os do costume querem transformar num fracasso desportivo uma caminhada europeia em que vencemos o grupo na competição mais difícil do mundo e fomos injustamente eliminados por um rival muito mais rico. Não surpreende. São os mesmos que fazem de conta que se esquecem de que somos os campeões em título dos quatro troféus nacionais. E que talvez não saibam que estamos vivos e vamos continuar a lutar por tudo aquilo que pudermos alcançar."