Na ressaca de mais um título conquistado e a poucos dias de erguer o troféu da Liga, Pinto da Costa foi presenteado com uma pintura pessoal do Mestre Bessa. A obra, em que o presidente do FC Porto surge acompanhado pelos dois cães (Dragão e Lucho), foi chamada pelo autor de "Lealdade e dedicação" e deixou o dirigente rendido.

"O Mestre Bessa, para mim, é uma referência. Devo ser, talvez, das pessoas que tem mais obras dele, e obras significativas", começou por referir Pinto da Costa, em declarações ao "Porto Canal". "Sou um grande admirador dele e acho que consegue apanhar mais ou menos bem a minha expressão. Então a dos meus meninos está fantástica. A do Dragão é mesmo assim, parece que estava sempre a arfar, e o Lucho tinha sempre a língua de fora. É uma obra notável. Agradeço muito", afirmou.

Para o autor da obra, "comandar um barco como Pinto Costa comandou" durante 40 anos e "atracar num porto de glória, foi imensamente feliz". "Chamo ao quadro lealdade e dedicação. E foi isso que foram estes 40 anos do presidente: leal ao nosso FC Porto, leal à nossa cidade, que muito a ele devemos, e a dedicação que teve nestes 40 anos. Os animais são leais e dedicados", explicou o Mestre Bessa, ao Porto Canal.

