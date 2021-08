Pinto da Costa: "O Sérgio Conceição, em todas as circunstâncias, consegue dar a volta"

Entrevistado no balneário do FC Porto, no Estádio do Dragão, Pinto da Costa recordou 2018 em mais um episódio do programa do Porto Canal, "Ironias do Destino"

As palavras mais importantes de Conceição: "São sempre importantes porque o treinador tem muita influência na forma como reage e como incute entusiasmo. Quando há momentos de maior desânimo, o treinador tem de saber incutir ânimo, tem de virar os sentimentos dos jogadores quando o momento não é favorável e nisso o Sérgio, em todas as circunstâncias, consegue dar a volta e tirar o máximo rendimento dos jogadores. Foi assim que vencemos o primeiro campeonato, com todo o mérito, foi um campeonato brilhante, praticamente foi vencido na Luz, num jogo fantástico."

Vitória na Supertaça: "Depois ganhámos a Supertaça frente ao Aves. Era um clube que não estava habituado a essas façanhas, houve uma grande festa porque o Aves estava na Supertaça por ter ganho a Taça, em Lisboa, ao Sporting. E ganhou-a com todo o mérito, o Aves foi um vencedor justíssimo, não apareceu por sorteio, tinha uma equipa com muito valor e criou-nos dificuldades. Ganhámos 3-1 mas não foi um jogo fácil, tivemos de nos aplicar."