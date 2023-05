Pinto da Costa, o segredo para as vitórias e uma conversa que não esquece

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

"Tenho conseguido ter um grupo muito unido, mas em que todos acreditam que é possível vencer", vincou.

Pinto da Costa recusa dizer que há uma fórmula simples para o sucesso, mas apontou algumas condições que considera essenciais. "A primeira é acreditar que é possível ter sucesso", atirou numa entrevista exclusiva ao canal "Super Sport", da África do Sul, antes de contar uma história.

"Quando entrei para diretor de futebol, tive conversas com vários jogadores e encontrei um fatalismo... "Nunca seremos campeões". E lembro-me de uma conversa com um jogador importante, ainda hoje meu amigo, que é o Rodolfo Reis, que me disse: "Ah, isso de campeonatos..." E eu respondi: "Rodolfo, temos de acreditar que vamos ser campeões. E vamos!" E repetia-lhes isso e eles acreditaram. O segredo das nossas vitórias é que tenho conseguido ter um grupo muito unido, mas em que todos acreditam que é possível vencer. A crença é fundamental", lembrou.

