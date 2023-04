Pinto da Costa: "O que disse no balneário? Que estava muito chateado, por só terem ganho 2-1"

Declarações de Pinto da Costa na zona mista do Estádio da Luz depois do Benfica-FC Porto (1-2), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Acredita no título? "Acredito é que vamos ganhar ao Santa Clara no próximo jogo."

Análise ao jogo: "Os analistas são vocês, não há muita dúvida de como decorreu. Acho que foi um FC Porto à imagem do que gostaria, sim."

Benfica ainda precisa de perder pontos. Em que jogos pode acontecer? "Pode perder pontos em todos os jogos e pode ganhar qualquer um."

Contas do título: "Para já, a minha preocupação é o Santa Clara, não dependemos só de nós, por isso vamos esperar."

O que disse no balneário? "Disse que estava muito chateado por só terem ganho 2-1. Só dois de cada vez. [risos] Volto a dizer, vocês é que devem dar opinião. Eu não sou comentador."

Superioridade nos últimos anos na Luz: "É o nosso salão de festas, como costumamos dizer. Hoje foi só festa no jogo, infelizmente, mas foi muito bom. O Benfica está a fazer uma bela época, tem uma grande equipa. Aproveito para desejar felicidades na Champions e que nos vingue da derrota imerecida com o Inter. Mas hoje ninguém ficou com dúvidas do merecimento da nossa vitória."

Como foi recebido na Luz? "Fui recebido normalmente, com cordialidade. Não tive nenhum problema."

Sente algum declínio do Benfica? "Não sinto, nem tenho de sentir. Os jogos decorrem como o adversário deixa e hoje o FC Porto não deixou que corresse bem para o Benfica. Mas não quer dizer que o Benfica não tenha uma grande equipa. Repito: espero que mostre isso já na terça-feira."

É este o FC Porto que espera ver até ao fim da Liga? "Sempre."

