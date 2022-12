Pinto da Costa: "O Otávio, a quem os colegas chamam 'Baixinho', é do tamanho da torre dos Clérigos"

Pinto da Costa referiu-se aos galardoados da edição de 2022 da Gala dos Dragões de Ouro

Os 40 anos e os Dragões de Ouro: "Compreenderão que, ao fim de 40 anos, tenho a noção de que já estarão fartos de me ouvir falar. Naturalmente que hoje é extremamente difícil, pelas emoções aqui já vividas, ao ver filmes de pessoas que nos são muito queridas e já não estão connosco. Mas naturalmente que não posso, num momento destes, recordar a história dos Dragões de Ouro. Uma criação de uma direção minha, que entendeu ser o melhor título para galardoar os melhores de cada época. A 17 de janeiro de 1986, entregámos pela primeira vez os Dragões de Ouro, referentes a 1985. Lembro-me da enorme alegria que senti, porque uma ideia que tinha há muito tempo estava materializada numa linda festa no casino da Póvoa. Os galardoados dessa noite, que hoje fazem parte da história do FC Porto. O treinador Artur Jorge, os atletas Fernando Gomes, Aurora Cunha, Fernanda Ribeiro, Cristiano Pereira e Rui Borges. E tivemos outras figuras, como o dirigente Valter Morais e o funcionário António Figueiredo. Naturalmente que evoco-os hoje aqui, com saudade e satisfação, mas vejo a seguir o caminho que corremos até hoje. Passados 37 anos, conseguimos ter um naipe extraordinário de novos Dragões de Ouro"

Os prémios de 2022: "Desde a Casa do FC Porto de Albergaria-a-Velha, que soube durante a pandemia manter a coesão e unidade de todos os associados e ainda teve capacidade para fazer eventos a favor dos mais desfavorecidos. O quadro do ano, entregue a Basílio Moreira, há 25 anos que serve o FC Porto dedicadamente, discretamente e competentemente, como deve ser o exemplo para todos os que entram de novo no FC Porto. O Dragão de Ouro de atleta amador entregue ao Daniel Sánchez, o catalão mais portuense que conheço, tão portuense como os verdadeiros, que há mais de uma dúzia de anos serve o FC Porto e passeia a sua classe pelo mundo fora com o emblema ao peito."

Sobre Gonçalo Alves: "O atleta de alta competição, o Gonçalo Alves, símbolo de uma secção vitoriosa e gloriosa há dezenas de anos, que representa os valores do FC Porto, que se entrega ao jogo com grande entusiasmo, dedicação e que ajudou com os seus colegas a que o FC Porto conquistasse a Taça de Portugal, o campeonato e a Taça do Mundo, com a ajuda dos seus colegas e a preciosa orientação do seu treinador."

Sobre Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Borges: "Atleta jovem do ano, entregue ao Gonçalo Ribeiro, fruto das nossas escolas, dos grandes guarda-redes que vestiram as camisolas do FC Porto, que com 16 anos conseguiu chegar à equipa B, agora com 17 anos. Se quiser e souber usar as suas qualidades e trabalho, irá ser, sem dúvida, um grande valor do FC Porto. A revelação do ano, o Gonçalo Borges, a gazela do futebol português, potencialidade extraordinária, orientação que tem dado muitos frutos. Se souber e continuar a dedicar-se e ouvir os conselhos do treinador, não será uma esperança, uma revelação, será um valor seguro do FC Porto e do futebol português."

Sobre Otávio: "O Futebolista do ano, o Otávio. O Otávio, a quem os colegas carinhosamente chamam 'Baixinho', é do tamanho dentro do campo da torre dos Clérigos, corre o campo todo, tem pilhas que não acabam, disputa o primeiro lance como se fosse último e vice-versa. Tem tudo para continuar a brilhar no futebol português, tudo para continuar a ser um verdadeiro dragão de ouro no FC Porto."

Sobre Diogo Costa: "O Atleta do ano, um jovem que desde os 12/13 anos no FC Porto deu razão à sua paixão de ser guarda-redes. Acompanhei o crescimento nos diversos setores e escalões, conseguiu a pulso chegar até à equipa A, com trabalho, intuição e inteligência, quando o seu treinador com espanto de muitos e desacordo de alguns, o lançou como guarda-redes principal da nossa equipa e ele respondeu de forma brilhante. Conquistou um lugar como titular da nossa equipa e tornou-se no melhor grande guarda-redes português, o que o levou até à Seleção."