Pinto da Costa: "O orgulho que o FC Porto deve representar para Portugal é inquestionável"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Afirmações do presidente do Porto no editorial de mais uma edição da revista Dragões.

Além da primeira reação ao falecimento de Reinaldo Teles, Pinto da Costa recorreu ao editorial da revista Dragões para exprimir todo o orgulho no apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, destacando o quão complicado é conseguir tal feito.

"É muito difícil estar constantemente a disputar as fases mais adiantadas de uma competição tão dura, mas FC Porto tem-no conseguido muitas vezes, e com o Sérgio Conceição como treinador esta já é a terceira qualificação", começou por escrever sobre a qualificação para os "oitavos".

"O mérito da equipa e de todos os que a constituem é inquestionável. E o orgulho que o FC Porto deve representar para Portugal também. Uma vez mais foi o futebol, tão desprezado por quem nos governa, a colocar o nome do país no topo do mundo. Apesar das dificuldades que cada vez mais nos impõem, continuaremos a tentar levar ainda mais longe esta história tão bonita", concluiu o presidente dos dragões.