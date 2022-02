Pinto da Costa: " O FC Porto passou momentos felizes, mas teve de lidar com perdas que não é possível reparar"

Pinto da Costa volta a demonstrar absoluta confiança na equipa de futebol do FC Porto, desta feita no texto que volta a assinar na mais recente edição da publicação do clube, Dragões

Pinto da Costa volta a destacar o desempenho do FC Porto na Liga Bwin, dando-lhe destaque no texto que assina na Dragões, publicação digital e impressa do clube. "O principal motivo da nossa alegria é o momento desportivo das nossas equipas. No caso do futebol, prosseguimos um caminho impressionante no campeonato, que já vai em 16 vitórias consecutivas. Como bem disse o Sérgio Conceição, esta marca só será importante se nos ajudar a conquistar títulos, e até ao fim da época ainda há muito para jogar", começa por referir o presidente portista.

No mesmo artigo, o dirigente máximo do FC Porto refere-se ainda a Rolando, Lima Pereira e Maria Amélia Canossa, recentemente falecidos. "Desde que escrevi a minha última crónica, há um mês, o FC Porto passou por vários momentos felizes, mas também teve de lidar com perdas que não é possível reparar", refere.

"O FC Porto é muito grande porque teve o privilégio de contar no campo com figuras como o Rolando e o Lima Pereira. Curiosamente, viveram épocas desportivas muito diferentes, uma em que não ganhávamos quase nada e outra em que ganhávamos quase tudo, mas ambos foram representantes inexcedíveis dos valores do clube", pode ler-se quando se refere Rolando e Lima Pereira.

Sobre Maria Amélia Canossa, o presidente do FC Porto refere que "simboliza outra forma importante de servir o FC Porto, dando voz a todos os que são aquilo que ela também foi desde criança: portistas. Continuaremos a escutá-la, acompanhá-la a homenageá-la de cada vez que o FC Porto entre em campo, onde os nossos heróis continuarão a lutar por nós com base nos princípios que ela, o Rolando e o Lima Pereira tão bem souberam viver."