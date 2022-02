"Pinto da Costa nunca precisou de se aproveitar de uma invasão de um centro de treinos..."

Resposta do FC Porto às críticas de Frederico Varandas a Pinto da Costa.

Depois de um primeiro tweet em que elencou as conquistas de Pinto da Costa em 40 anos de presidência do FC Porto, falando de "dor de corno" por parte do Sporting, o departamento de comunicação dos dragões voltou a recorrer à conta na rede social no Twitter para criticar Frederico Varandas, presidente dos leões, pelas declarações que fez no final do clássico (2-2.).

"Pinto da Costa está quase a fazer 40 anos de presidente e sem nunca precisar de se aproveitar de uma invasão de um centro de treinos...", lê-se num outro tweet.

Já este sábado, através da newsletter Dragões Diário, o FC Porto falou numa "cena lamentável" e num tiro que "saiu manifestamente ao lado".