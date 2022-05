Pinto da Costa no jantar de "40 anos de orgulho e glória"

Organizado pelo presidente da Casa do FC Porto de Caracas, Alvarinho Sílvio Moreira, o evento vai contar com a presença de Pinto da Costa

Os portistas prepararam uma festa de arromba no próximo dia 27, no Centro Social Luso Venezolano de Nogueira da Regedoura (Santa Maria da Feira). Sob o tema "40 anos de orgulho e glória", dedicado à chegada de Pinto a Costa à presidência do FC Porto, a data foi escolhida para assinalar ainda os 35 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1987.

Organizado pelo presidente da Casa do FC Porto de Caracas, Alvarinho Sílvio Moreira, o evento vai contar com a presença de Pinto da Costa, estando prevista a presença dos jogadores que alinharam na final da Taça dos Campeões, em Viena. Será ainda uma oportunidade para festejar o título conquistado sábado, na Luz.