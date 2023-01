Pinto da Costa: no final da Taça da Liga: "Pena foram os very lights"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, aos jornalistas, no relvado, após a conquista da primeira Taça da Liga na história do clube.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, em declarações aos jornalistas no final do triunfo por 2-0 sobre o Sporting na final da Taça da Liga, lamentou a utilização de pirotecnia pelos adeptos do Sporting, que atiraram very lights para a zona dos seguranças atrás do banco de suplentes do emblema leonino.

"Entramos sempre com respeito pelo adversário, mas para tentar ganhar. Foi um jogo tranquilo, pena foi o envio daqueles very lights ou lá o que é, que podia ter consequências graves. Felizmente não teve", afirmou o líder dos dragões.