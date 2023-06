Pinto da Costa no Dar Letra à Música com o fadista Jorge Fernando

Evento decorreu esta quinta-feira no Museu do clube.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, marcou esta quinta-feira presença no Dar Letra à Música, que levou o fadista Jorge Fernando ao palco do Museu do clube azul e branco.

Este evento é uma organização do Museu FC Porto, em parceria com a Associação Sótão Paralelo ("Conta-me Histórias).