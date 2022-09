Pinto da Costa: "Nenhum campeonato está ganho ou perdido a 27 jornadas do fim"

Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, refere-se ainda à "campanha infame da comunicação social de Lisboa contra o Taremi"

Pinto da Costa assinala na Página do Presidente, que uma vez mais assina na Dragões, publicação do FC Porto, que o início da temporada do FC Porto não tem sido a desejável, mas acrescenta que "não é sentença nenhuma"

"Nenhum campeonato está ganho ou perdido a 27 jornadas do fim. Na última época, por esta altura, tínhamos 17 pontos (mais um do que agora) e estávamos a quatro do líder (menos um do que hoje). Acabámos a época campeões e a bater o recorde de pontos da liga. Claro que estar à frente é sempre melhor do que atrás. Mas a nossa posição atual, não sendo a desejável, não é sentença nenhuma", começa por referir Pinto da Costa antes de incluir Taremi no texto publicado.

"Nos últimos quatro meses ganhámos as três principais competições nacionais. Somos, por isso, um alvo a abater pelos mesmos de sempre. A campanha infame da comunicação social de Lisboa contra o Taremi é uma manifestação disso mesmo", pode ler-se num parágrafo em que insiste numa ideia de outras tomadas de posição. "Quando ganhamos, os nossos inimigos reagem e intensificam os combates contra nós. Podia recuar mais de 40 anos e relembrar como é que nos tiraram o tricampeonato em 1980, depois do bi que quebrou 19 anos de jejum. Mas não preciso de ir tão longe".

