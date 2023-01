"Pinto da Costa nem daqui a mil anos será ultrapassado"

Pinto da Costa soma 67 troféus na presidência do FC Porto. O segundo presidente mais titulado da história é Santiago Bernabéu, com 29.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu este sábado ao Twitter, após a conquista da Taça da Liga (triunfo por 2-0 sobre o Sporting) para destacar o número de troféus conquistados por Pinto da Costa na presidência do FC Porto: 67.

"Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente já deu aos adeptos do FC Porto 67 troféus. Só para se perceber a dimensão, o segundo é Santiago Bernabéu, com 29. Ninguém sabe quantos mais vai conquistar, muitos certamente, mas nem daqui a mil anos será ultrapassado", escreveu.

O diretor de comunicação do emblema azul e branco salientou ainda o facto do FC Porto deter neste momento os quatro títulos do futebol nacional.

"FC Porto detém os quatro títulos do futebol português. Campeão, vencedor da Taça, da Supertaça e agora da Taça da Liga. E isola-se no total de troféus oficiais, com 83, mais um do que o Benfica. Sérgio Conceição, com nove, tornou-se o treinador da nossa história com mais títulos", pode ler-se.

Nota: FC Porto no topo de clubes portugueses com o maior palmarés isolado ou na companhia do Benfica, é uma interpretação que os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça. Por um lado, a FPF considera que as duas primeiras Supertaças, ganhas pelo Boavista e pelos encarnados, foram oficiosas. Por outro, contabiliza essa vitória no palmarés das águias.