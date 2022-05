Pinto da Costa: "Não imagino o FC Porto sem Sérgio Conceição"

Declarações de Pinto da Costa, proferidas no dia da consagração do FC Porto campeão de 2021/22, numa reportagem da SIC

"Não imagino o FC Porto sem Sérgio Conceição, nem admito o Sérgio Conceição sem o FC Porto", disse Pinto da Costa, durante a reportagem emitida esta sexta-feira na SIC.

"Tenho a certeza que quando o Sérgio Conceição sair do FC Porto, talvez daqui a dois anos, vai encontrar um grande clube, que lhe possa dar asas e aspirar a títulos europeus com mais facilidade e que vai ter sucesso. Mas tenho a certeza que durante estes dois anos ele não sairá do FC Porto", concluiu o presidente do FC Porto.

Pinto da Costa falou ainda da relação com o treinador da equipa de futebol, concordando tratar-se de uma espécie de irmão mais novo. "Como os irmãos, e eu sinto isso, porque recentemente perdi dois. Temos um entendimento que até nos permite tudo. Aceitamos coisas que com outra pessoa não aceitaríamos", referiu.