Pinto da Costa: "Não há Porto sem FC Porto, nem FC Porto sem Porto"

Pinto da Costa marcou presença na inauguração de hotel na antiga sede do FC Porto, junto da Câmara Municipal

Recordações: "É uma grande alegria, que é apenas possível hoje concretizarmos pela grande colaboração que existiu entre o grupo AXIS, com o Dr. Vítor Silva, filhos e genros a darem todo o seu melhor para podermos hoje estar aqui. Estou muito feliz e até vinha a recordar com o Dr. Vítor Silva que há 60 anos entrei pela primeira vez neste prédio, como chefe da secção de hóquei em patins, e durante dezenas de anos, até mudarmos para o novo estádio, vinha sempre aqui diariamente depois de sair do Banco Português do Atlântico, onde trabalhava. Mais tarde, quando fui diretor, tanto com o Sr. Afonso Pinto Magalhães como o Dr. Américo Sá, deslocava igualmente aqui diariamente."

Emoção: "Compreenderão que é com grande emoção que vejo um prédio que estava, não digo em decadência, mas que não estava sequer a ser utilizado, ter uma utilização em favor da cidade, ter o nome do do FC Porto bem evidenciado, ver o requinte de ter o poema "Aleluia", do Pedro Homem de Melo, que o fez para exaltar as qualidades do FC Porto. De modo que está tudo com um toque azul e branco, com uma ligação grande da cidade ao FC Porto e do FC Porto à cidade. Vi ali há bocado uma coisa interessante: não há Porto sem FC Porto, nem FC Porto sem Porto. Isto quer dizer que entre as duas, cidade e clube, tem de haver uma identificação total, para bem de todos os portuenses e de todos que gostam da cidade e do FC Porto."

Agradecimentos: "Queria agradecer toda a colaboração prestada e o êxito que seguramente este hotel vai terá. A todos os portistas que cá criará muita emoção, porque foram milhares de pessoas que cá vieram, porque era aqui que se vendia os bilhetes, que se inscreviam os sócios, toda a vida do FC Porto passou por este prédio. Por isso, muito obrigado e as maiores felicidades. Tenho a certeza de que será uma parceria de grande êxito."