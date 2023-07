Pinto da Costa: "Não contratamos jogadores que Sérgio Conceição não aprecie"

Declarações do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, aos meios de comunicação do emblema azul e branco, após a oficialização de Fran Navarro como reforço

Durante a cerimónia de apresentação de Fran Navarro, antigo avançado do Gil Vicente, como jogador do FC Porto, no Estádio do Dragão, no Porto, o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, mostrou-se satisfeito pela nova aquisição e desejou que o espanhol "se possa sentir feliz e festeje muitas coisas".

"É um jogador em quem nós acreditamos e que acaba de assinar contrato por vontade do nosso míster. Como é óbvio, não contratamos jogadores que ele não aprecie. Por isso, temos imensa confiança e esperança no Fran Navarro. Será mais um dragão e vai estar disposto a lutar e a dar tudo pelo FC Porto. Faremos de tudo para que seja feliz", disse.