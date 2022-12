Pinto da Costa: "Não acredito que saia alguém pela cláusula"

Presidente do FC Porto abordou o mercado de janeiro à margem do jantar de Natal da comissão de apoio à recandidatura, esta quinta-feira.

Prenda para Sérgio Conceição no mercado de janeiro: "As transferências ou mudanças nas equipas não são prendas. É uma coisa ponderada, cuidada e, se for necessário, será. Se não, neste momento consideramos que temos um bom plantel, só desejamos que não existam muitas lesões, como infelizmente houve agora no Campeonato do Mundo".

Transferências em equação: "Em equação está o jogo de amanhã [Vizela] e depois se verá. Ainda temos um jogo este ano e vamos ver. Não vou dizer que sim ou não, porque neste momento não é uma preocupação minha".

Saídas em janeiro: "Não acredito que saia alguém pela cláusula, porque os jogadores estão focados e motivados para estar equipa. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e temos oportunidade de seguir em frente. Neste momento, estou convencido de que nem que aparecesse... Para já, posso garantir que abaixo da cláusula de rescisão ninguém sairá. Só sairá se quiser e derem a cláusula. Agora, é óbvio que não sabemos o futuro. Mas não me acredito que mesmo com a cláusula, vejo os nossos principais jogadores tão motivados e interessados no FC Porto, que não acredito que a meio da época saia alguém".