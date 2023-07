"Pinto da Costa merece toda a estima, apesar dos desgostos que me tem trazido"

Declarações ao Porto Canal, no âmbito da visita de António Costa ao Museu do FC Porto.

António Costa: "Jorge Nuno Pinto da Costa é uma figura marcante, a pessoa que no mundo mais anos tem como dirigente, mais de 2500 títulos conquistados na sua presidência, nas diferentes modalidades do FC Porto. É naturalmente alguém que merece toda a estima e consideração, apesar dos muitos desgostos que me tem trazido enquanto adepto do Benfica. Mas uma coisa é ser benfiquista, outra é exercer as minhas funções enquanto primeiro-ministro."

Pinto da Costa: "É muito importante porque é o primeiro-ministro, não é preciso dizer mais nada. Já há muitos anos que foi eleito pelo povo maioritariamente, portanto merece a todos os portugueses o maior respeito. Ter feito aqui uma visita a título particular para mim ainda tem mais importância do que se fosse oficial, porque mostra uma consideração pessoal pelo clube e até pelas pessoas do clube. Fico muito reconhecido."