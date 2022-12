Pinto da Costa: "Mensagem do Presidente da República? Só por brincadeira"

Declarações de Pinto da Costa, que celebra 85 anos, depois do FC Porto-Arouca (5-1), partida da 14ª jornada da Liga Bwin

Significado deste dia de aniversário: "O que mais significa para mim foi termos vencido os três jogos que tive oportunidade de ver. O basquetebol, a equipa B e a equipa principal. Foram os melhores presentes que recebi. Qualquer pessoa que chega aos 85 anos tem de se sentir reconhecida por tudo o que de bom tenha acontecido, por acreditar que se pode sempre fazer mais e melhor."

Momentos marcantes: "Todas a vitórias do FC Porto para mim são marcantes, as sete internacionais, os campeonatos nacionais de todas as modalidades são sempre marcantes. Também há momentos maus e os piores são quando perdemos aqueles que estão ligados a nós, momentos muito dolorosos. Quando acontece passamos a ter sempre mais de fazer mais e melhor, em melhor em homenagem aos que nos deixaram."

Perdas podem servir de alento: "Qualquer equipa joga sempre para ganhar, quando perdemos gente nossa todos nós sentimos. A equipa muitas vezes não tem essa ligação às pessoas que nos deixam, dirigentes, associados, antigos jogadores, a equipa não precisa de alento suplementar, porque está muito motivada, como se viu hoje. Marcou um e foi atrás do segundo e do terceiro e só não foi ao sexto por pouco. Tem um treinador que não permite quebras de entusiasmo. Fernando Gomes é um nome que estava e está na história do FC Porto, mas fazia parte da nossa direção e tinha contacto diário com ele. Marca mais, mas tem de ser motivo oara procurar fazer mais e melhor.!"

Recebeu mensagem do Presidente da República? "Do Presidente da República? [Risos] não perde tempo comigo. Fiz 40 anos de presidente, recebi mensagens de toda a gente e é óbvio que ele está num outro patamar, não tinha de me felicitar nem em abril, nem agora, não tenho nenhum cargo público. Recebi centenas de mensagens e telefonemas dos sócios e adeptos do FC Porto, o Presidente da República só por brincadeira".