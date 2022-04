Pinto da Costa: "Mais de 1400 titulos? Se for esse número, fico satisfeito"

Declarações de Pinto da Costa à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto

Um papa-taças: "Não, nada disso. Quem papa as taças são os nossos atletas, que concretizam os nossos sonhos. Não sei se o número [mais de 1400 títulos] é correto ou não. No FC Porto tem de haver um espírito de querer ganhar dentro das regras e desportivismo. Temos de ter sempre a ideia de competir, mas competir para vencer. Não é possível sempre, mas, se for esse número, fico satisfeito. Não fazia ideia que eram tantos, mas espero que a partir de amanhã possamos manter o mesmo nível de competitividade."

ADN do FC Porto: "Dei uma entrevista para a Revista Dragões, que creio que sai amanhã [sábado] e perguntaram-me o que é um jogador à Porto. Um jogador à Porto tem, em primeiro lugar, de ter qualidade, e depois disponibilidade para pensar que acima de tudo o que é imprescindível e o nosso objetivo é ganhar. Sabemos que não há quem ganhe sempre, mas não admito um jogador que não venha com o intuito de ganhar e que dentro do campo procure o objetivo principal. E que não ponha acima dos seus interesses futebolísticos os da equipa. Felizmente, temos uma equipa formada com esse espírito, por isso estou confiante que o futuro do FC Porto será vencedor, tanto no futebol como noutras modalidades."