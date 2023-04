Pinto da Costa: "Luís Filipe Vieira apresentou-me Rui Costa como seu sucessor e delfim"

Declarações de Pinto da Costa à margem da renovação de Pepe

As queixas do Benfica: ""Sobre isso, creio que a queixa que fizeram de mim foi por um editorial que escrevo na minha página. Em primeiro lugar, quero congratular-me por, ao fim de 38 anos, a revista tenha tal sucesso que até já no Benfica a leem. Não leem só a Bola, leem também a Dragões, o que me satisfaz muito. Sobre a queixa... Para mim não representa nada, não admira, porque não podemos esquecer que o presidente do Benfica foi o delfim do presidente Luís Filipe Vieira. Portanto, eu conheço-o desde esse tempo de Vieira, que sempre o apresentou como seu delfim e sucessor. Dentro disso, está a manter uma certa escola que era também desses tempos do Benfica. É natural que cada um siga o seu mestre. Voltava a escrever o mesmo editorial com toda a naturalidade e sem medo nenhum de castigos. Repito: quem tem uma escola que o tenha orientado de certa forma é que pode considerar aquilo ofensivo."

Conceição ficou chocado por ter sido um ex-colega de equipa. Sente o mesmo? "Para mim não tem significado extra, porque ele nunca foi meu colega como jogador. Nos tempos em que eu jogava no Infesta ele ainda não existia. E foi jogador a outro nível, mas tive mais contacto no tempo em que ele era delfim e "herdeiro" do legado de Vieira, como veio a ser. Não fico nada admirado."