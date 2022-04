Pinto da Costa: "Líder? Considero-me o responsável número um"

FC Porto revelou mais um trecho no programa especial da série "Ironias do Destino".

O FC Porto divulgou nas redes sociais mais um trecho do programa especial "Ironias do Destino", que irá para o ar, no Porto Canal, no próximo sábado, dia em que irá assinalar os 40 anos de presidência de Pinto da Costa.

Nas imagens reveladas, o dirigente dos dragões destaca o ambiente familiar que se vive no seio do clube e responde a uma questão sobre liderança. "Líder? Considero-me o responsável número um", afirmou Pinto da Costa.

A forma como as pessoas trabalham no FC Porto é um ponto destacado. "Como uma família? Vejo um bocado isso. No FC Porto, as pessoas, a todos os níveis, trabalham como estando no seu emprego, no seu trabalho, mas todas elas acabam por sentir paixão por aquilo que fazem. É um privilégio poder trabalhar num sítio onde nos sentimos felizes e onde gostamos de estar", vincou.