Pinto da Costa lembra Reinaldo Teles e elogia profissionais de saúde: "Ouvem muito disparate"

Em jeito de balanço do ano de 2020, o presidente do FC Porto salientou as dificuldades impostas pela pandemia: "Senti na pele os seus efeitos com a perda de um grande amigo", diz.

O ano de 2020 tem sido de sucessos desportivos para o FC Porto - a equipa principal de futebol conquistou o campeonato e a Taça de Portugal -, mas isso não ajudou a que se tornasse mais fácil para Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do emblema azul e branco, que perdeu o amigo Reinaldo Teles, histórico dirigente dos dragões que faleceu devido à covid-19.

Em declarações à TSF, o líder portista fez um balanço de 2020 e lamentou a morte de "um grande amigo e dirigente":

"Eu tenho vivido esta tragédia, que é autenticamente assim que se deve classificar a pandemia que atingiu o mundo, da mesma forma que todos os portugueses. Com preocupação, com alteração das regras de viver, com limitações daquilo que é o nosso dia a dia e, como se diz no futebol, senti na pele os seus efeitos com a perda de um grande amigo, dirigente e companheiro de muitos anos, o Reinaldo Teles. Não posso dizer que tenha sido fácil, tem sido um tempo terrível, de sacrifício", começou por referir Pinto da Costa.

"Com o medo da morte, não podemos deixar de viver. Temos de viver. Cumprir as nossas obrigações, procurar ser útil aos outros", ressalvou o dirigente máximo do FC Porto, que tece rasgados elogios aos profissionais de saúde e aproveita para lançar algumas alfinetadas ao Governo:

"Os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, têm sido fantásticos. Eu, pelas passagens que tive em hospitais, duas ou três vezes, fiquei com uma profunda admiração pelos profissionais de saúde, nomeadamente pelos enfermeiros e seus auxiliares. (...) A forma como eles trabalham, a forma como eles se dedicam ao próximo, a forma como eles, em silêncio, ouvem até muito disparate de pessoas que deveriam cuidar deles mas se preocupam mais em falar, em aparecer, em ter protagonismo do que em defender os profissionais de saúde. Por isso, o meu apreço, o meu relevo, a minha grande admiração, é para os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros", rematou Pinto da Costa.

